PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Olsberg (ots)

Ein Lebensmittelmarkt in der Straße Ruhrufer war Ziel von Einbrechern. In der Nacht vom 27.08. auf den 28.08.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam durch ein vergittertes Fenster in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang. Der oder die Täter konnten den Lebensmittelmarkt nicht betreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 08:47

    POL-HSK: Ladendieb flüchtet in Neheim

    Arnsberg (ots) - Ein 25-jähriger Deutscher entwendete eine Getränkedose und stieß einen Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes zur Seite. Am 28.08.2025 um 14:20 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes beobachten, wie ein 25-Jähriger eine Getränkedose entwendete und ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich ging. Noch im Laden sprach der Mitarbeiter den vermeintlichen Ladendieb an. Anstatt die Dose ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:16

    POL-HSK: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Sundern (ots) - Siebenjährige Fahrradfahrerin und Auto stoßen zusammen. Am 28.08.2025 um 19:46 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Parkstraße aus der Kantstraße kommend in Richtung Obere Parkstraße. An der Einmündung Parkstraße / Zur Jägerweise kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einer siebenjährigen Fahrradfahrerin, die aus der Straße Zur Jägerwiese in die Parkstraße fuhr. Bei dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:45

    POL-HSK: Verletzter Mountainbiker nach Sturz im Bikepark

    Winterberg (ots) - Am Mittwochmittag verletzte sich ein 35jähriger Mann aus Dinslaken im Bikepark schwer. Im Hindernisparcours der Strecke "North Shore" stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Der Mann erlitt eine Schulterverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (mb) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren