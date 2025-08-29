Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Olsberg (ots)

Ein Lebensmittelmarkt in der Straße Ruhrufer war Ziel von Einbrechern. In der Nacht vom 27.08. auf den 28.08.2025 versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam durch ein vergittertes Fenster in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang. Der oder die Täter konnten den Lebensmittelmarkt nicht betreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

