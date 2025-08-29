Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb flüchtet in Neheim

Arnsberg (ots)

Ein 25-jähriger Deutscher entwendete eine Getränkedose und stieß einen Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes zur Seite. Am 28.08.2025 um 14:20 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes beobachten, wie ein 25-Jähriger eine Getränkedose entwendete und ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich ging. Noch im Laden sprach der Mitarbeiter den vermeintlichen Ladendieb an. Anstatt die Dose auszuhändigen, trank er sie leer, stieß den Mitarbeiter zur Seite und flüchtete in Richtung Lange Wende. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen in der Kantstraße stellen und zu Boden bringen. Der 25-jährige Arnsberger beleidigte die Beamten und trat einem Polizisten ins Gesicht. Der Tatverdächtige konnte fixiert und zur Polizeiwache verbracht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

