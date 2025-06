Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen

Attendorn (ots)

Am späten Samstagabend (21.Juni) ereignete sich gegen 22:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Radweg neben der L512 zwischen Attendorn und Schnüttgenhof. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 55-jähriger Pedelecfahrer als hinterer Fahrer in einer vierköpfigen Radfahrergruppe in Richtung Attendorn unterwegs. Ein 62-Jähriger befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Bei der Vorbeifahrt kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer und dem Fahrradfahrer. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Zweirädern entstand nur sehr geringer Sachschaden.

