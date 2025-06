POL-OE: Rollerfahrer fällt in Olpe auf

Olpe (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache verunglückte ein Motorradfahrer am Samstag (21.Juni) auf der L711 zwischen Neuenkleusheim und Krugberg. Der 31-Jährige hatte kurz nach 15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad ...

mehr