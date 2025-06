POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Lennestadt. Am heutigen Tag kam es gegen 10.40 Uhr in der Kölner Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache, ein technisches Gerät in einer Wohnung. Die vier in der Wohnung befindlichen Bewohner, konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Wohnung ist nach erster Einschätzung zunächst nicht mehr bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe können ...

