Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus PKW gestohlen

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.Juni) in einen vermutlich unverschlossenen PKW am "Rodeweg" in Benolpe ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit etwa 70 Euro Bargeld und diversen Ausweispapieren sowie einer Bankkarte entwendet. Im Nahbereich hatte gegen 04:00 Uhr eine Kamera zwei männliche Personen aufgezeichnet. Einer der Männer hatte vergeblich versucht ein anderes Auto zu öffnen. Bei diesem Mann war auffallend, dass er einen Rucksack vorne auf dem Bauch trug. Beide Männer trugen Mützen und eine Kapuzenjacke. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

