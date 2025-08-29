Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Siebenjährige Fahrradfahrerin und Auto stoßen zusammen. Am 28.08.2025 um 19:46 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Parkstraße aus der Kantstraße kommend in Richtung Obere Parkstraße. An der Einmündung Parkstraße / Zur Jägerweise kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einer siebenjährigen Fahrradfahrerin, die aus der Straße Zur Jägerwiese in die Parkstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte es in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

