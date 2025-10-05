PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Ebertstraße in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Kreiensen, 30.09.2025, 17:00 Uhr: Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde am 30.09.2025, um 17:00 Uhr, beim Rangieren in der Ebertstraße in Höhe der Hausnummer 17 ein Hang beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Personen, die sachdienliche Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05382 95390 (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

