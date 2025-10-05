Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung in einer Diskothek in Ahlshausen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Ahlshausen, 05.10.2025, 02:10 Uhr: Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Gandersheim konnte im Vorbeifahren eine leicht verletzte, männliche Person vor der Diskothek M1 in Ahlshausen festgestellt werden. Bei der Person handelte es sich um einen 29-jährigen Einbecker. Dieser gab an, durch eine ihm unbekannte Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Da eine Personenbeschreibung nicht angegeben werden konnte und sich vor Ort keine Zeuginnen und Zeugen erkenntlich machten, konnten die Polizeibeamten vor Ort keinen Tatverdächtigen feststellen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05382 95390 (at)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell