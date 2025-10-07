PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl im Alten-und Pflegeheim

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 19.09.2025, 12:00 Uhr - 04.10.2025, 15:00 Uhr

Eine 88jährige Bewohnerin eines Alten-und Pflegeheims in Einbeck wurde im Tatzeitraum vom 19. September bis zum 04. Oktober gleich zwei Mal Geschädigte eines Diebstahls. Demzufolge nutzte ein bislang noch unbekannter Täter wiederholt einen unbeobachteten Augenblick, um aus dem Zimmer der Dame diverse Geldbeträge zu entwenden. Beim ersten Mal fehlten 150,- Euro und beim zweiten Mal 100,- Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

