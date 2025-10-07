Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert Unfall gebaut

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Bishausen, Kreisstraße 421 zw. Bishausen & Bühle, Montag, 06.10.2025, 16.55 Uhr

BISHAUSEN (Wol)

Am Montag befuhr ein 34-jähriger Mann aus Büle mit einem E-Scooter die Kreisstraße 421 aus Bühle in Richtung Bishausen. In einer Linkskurve geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen und rutschte aufgrund der Nässe aus. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 3,2 Promille. In einem Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

