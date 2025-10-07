POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss unterwegs
Northeim (ots)
Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 06.10.2025, 14.10 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag gegen 14.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr.
Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Einfluss berauschender Mittel hindeuten können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin.
Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
