Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 06.10.2025, 14.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 14.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Einfluss berauschender Mittel hindeuten können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin.

Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

