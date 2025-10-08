PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Montag, 06.10.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 07.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr haben unbekannte Personen die Fassade eines Schulgebäudes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nörten-Hardenberg beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden mehrere schwarze Striche auf die Fassade geschmiert.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 08:22

    POL-NOM: Unfall mit einer verletzten Person

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße (Bundesstraße 446), Dienstag, 07.10.2025, 16.15 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Dienstag gegen 16.15 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Nörten-Hardenbergerin von einem Parkplatz auf die B446 zu fahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Radfahrer, der von rechts kam und den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:50

    POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss unterwegs

    Northeim (ots) - Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 06.10.2025, 14.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 14.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Einfluss berauschender Mittel hindeuten können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:45

    POL-NOM: Alkoholisiert Unfall gebaut

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Bishausen, Kreisstraße 421 zw. Bishausen & Bühle, Montag, 06.10.2025, 16.55 Uhr BISHAUSEN (Wol) Am Montag befuhr ein 34-jähriger Mann aus Büle mit einem E-Scooter die Kreisstraße 421 aus Bühle in Richtung Bishausen. In einer Linkskurve geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen und rutschte aufgrund der Nässe aus. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren