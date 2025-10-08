Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Montag, 06.10.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 07.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr haben unbekannte Personen die Fassade eines Schulgebäudes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nörten-Hardenberg beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden mehrere schwarze Striche auf die Fassade geschmiert.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

