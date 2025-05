POL-MS: Radfahrerin kollidiert mit Jogger - Polizei sucht nach unbekanntem Unfallbeteiligten

Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (21.05., 08 - 10.43 Uhr) sind noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Königsberger Straße, unweit der Görlitzer Straße, in Coerde eingebrochen. Nachdem sich die Unbekannten Zugang zum Garten verschafft haben, hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet ...

