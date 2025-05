Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Reihenhaus in Coerde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (21.05., 08 - 10.43 Uhr) sind noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Königsberger Straße, unweit der Görlitzer Straße, in Coerde eingebrochen. Nachdem sich die Unbekannten Zugang zum Garten verschafft haben, hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell