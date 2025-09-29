Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen: Jaguar-Lenker offenbar unter Alkoholeinfluss

Dreieich / Offenthal / Bundesstraße 486 (ots)

(fg) Am Montagnachmittag, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 486 im Bereich der Kreuzung zur Landesstraße 3317 ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Noch weitestgehend unklar ist der Unfallhergang, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht.

Aufgrund des Unfallgeschehens musste die Bundesstraße 486 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ursächlich könnte der Alkoholgenuss des mutmaßlichen Unfallverursachers sein, der im Rahmen der Unfallaufnahme bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,32 Promille pustete; er war in einem weißen Jaguar unterwegs. Der Jaguar-Fahrer sowie ein weiterer Unfallbeteiligter zogen sich Verletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten. Alle beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

