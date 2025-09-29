Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Baumschule

Hanau (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei Hanau bittet um Hinweise zu einem Einbruch, der sich am Samstagmorgen in der Rodenbacher Chaussee, etwa auf halber Höhe zwischen Wolfgang und Rodenbach, ereignet hat. Unbekannte hatten dort in der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr eine Baumschule von HessenForst heimgesucht und dort einen Lagerraum aufgebrochen. Aus diesem entwendeten die Diebe zwei Motorsensen und einen Akkuschrauber, ehe sie damit flüchteten. Hinweise, etwa durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell