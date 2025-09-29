PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Baumschule

Hanau (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei Hanau bittet um Hinweise zu einem Einbruch, der sich am Samstagmorgen in der Rodenbacher Chaussee, etwa auf halber Höhe zwischen Wolfgang und Rodenbach, ereignet hat. Unbekannte hatten dort in der Zeit zwischen 7 und 12 Uhr eine Baumschule von HessenForst heimgesucht und dort einen Lagerraum aufgebrochen. Aus diesem entwendeten die Diebe zwei Motorsensen und einen Akkuschrauber, ehe sie damit flüchteten. Hinweise, etwa durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 07:31

    POL-OF: Drei Autos beschädigt: Wer warf die Steine?

    Offenbach (ots) - (lei) Sachschaden von rund 4.000 Euro, so die erste Schätzung, sind die Folge eines Geschehnisses am Sonntagnachmittag in der Hermannstraße. Vor dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 27 sind gegen 16.25 Uhr mindestens drei davor geparkte Autos beschädigt worden - offensichtlich durch Steine, die laut Angaben von Zeugen möglicherweise von einem Balkon des Hauses nach unten fielen. Zwei BMW und ein Opel ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 06:15

    POL-OF: Erneut betrügerische Tat in Rothenbergen: Kripo prüft Zusammenhang zu vorangegangen Fall

    Gründau (ots) - (lei) Auf nahezu gleiche Weise wie zwei Tage zuvor (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6125624) haben Unbekannte auch am Freitagnachmittag versucht, eine andere Seniorin übers Ohr zu hauen. Gegen 16 Uhr nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zu der Frau auf. Erneut seien verdächtige Kontoaktivitäten im Zusammenhang mit ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 06:01

    POL-OF: Drei Verletzte durch Rauchgas bei Brand von Wäschetrockner

    Steinau an der Straße (ots) - (lei) Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Eisenbergstraße hatte am Sonntagnachmittag nicht nur einen Rettungseinsatz, sondern auch drei Verletzte sowie Sachschaden zur Folge. Nach derzeitigen Erkenntnissen war im Keller ein Wäschetrockner in Brand geraten, wobei die Flammen bereits auf umstehendes Inventar übergegriffen hatten und auch ...

    mehr
