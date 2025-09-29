Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte durch Rauchgas bei Brand von Wäschetrockner

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Eisenbergstraße hatte am Sonntagnachmittag nicht nur einen Rettungseinsatz, sondern auch drei Verletzte sowie Sachschaden zur Folge. Nach derzeitigen Erkenntnissen war im Keller ein Wäschetrockner in Brand geraten, wobei die Flammen bereits auf umstehendes Inventar übergegriffen hatten und auch die Wände beschädigten. Das Gerät wurde durch die Feuerwehr gelöscht und in den Garten gebracht.

Zwei Bewohnerinnen und ein Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum es zu dem Brand kam, steht noch nicht eindeutig fest, womöglich könnte ein technischer Defekt an dem zuvor angeschalteten Trockner ursächlich gewesen sein. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben den Brandschützern waren zusätzlich drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell