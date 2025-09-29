PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte durch Rauchgas bei Brand von Wäschetrockner

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Wohnhaus in der Eisenbergstraße hatte am Sonntagnachmittag nicht nur einen Rettungseinsatz, sondern auch drei Verletzte sowie Sachschaden zur Folge. Nach derzeitigen Erkenntnissen war im Keller ein Wäschetrockner in Brand geraten, wobei die Flammen bereits auf umstehendes Inventar übergegriffen hatten und auch die Wände beschädigten. Das Gerät wurde durch die Feuerwehr gelöscht und in den Garten gebracht.

Zwei Bewohnerinnen und ein Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum es zu dem Brand kam, steht noch nicht eindeutig fest, womöglich könnte ein technischer Defekt an dem zuvor angeschalteten Trockner ursächlich gewesen sein. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben den Brandschützern waren zusätzlich drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 05:52

    POL-OF: Schwerverletzter Bewohner bei Zimmerbrand

    Schlüchtern (ots) - (lei) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend einen Mann aus seiner Wohnung in der Innenstadt gerettet, nachdem es dort zu einem Feuer gekommen war. Zu dem Mehrfamilienhaus in die Wassergasse wurden die Helfer gegen 21.55 Uhr alarmiert. Eine Polizeistreife, die bereits kurz nach Meldungseingang vor Ort war, begab sich zu der Wohnung in einem oberen Geschoss, aus der bereits ein ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 17:25

    POL-OF: Fahrer nach Auffahrunfall im Krankenhaus

    Hanau (ots) - (cb) Am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 3193 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 82-jähriger Fahrer eines Kleinstfahrzeuges schwerste Verletzungen davontrug und ins Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hanauer gegen 7.40 Uhr mit seinem roten Fahrzeug in Richtung Erlensee unterwegs, als eine 26 Jahre alte Passat-Lenkerin diesem aus bislang unbekannten Gründen auffuhr. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren