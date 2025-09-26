PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrer nach Auffahrunfall im Krankenhaus

Hanau (ots)

(cb) Am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 3193 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 82-jähriger Fahrer eines Kleinstfahrzeuges schwerste Verletzungen davontrug und ins Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hanauer gegen 7.40 Uhr mit seinem roten Fahrzeug in Richtung Erlensee unterwegs, als eine 26 Jahre alte Passat-Lenkerin diesem aus bislang unbekannten Gründen auffuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kleinstfahrzeug gegen die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden mit etwa 20.000 Euro angegeben. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle bis in den Vormittag hinein zu Verkehrsbehinderungen. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an das Polizeirevier Hanau.

Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 16:51

    POL-OF: Blitzermeldung

    Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 40. Kalenderwoche 2025 (cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: 29.09.2025: Gemarkung Mainflingen, L 2310 (Wild) ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:03

    POL-OF: Mutmaßlich falsche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs; Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt: Zeugen gesucht!; Weißer Jeep von Hof gestohlen: Zeugen gesucht und mehr

    Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Vermisstenrücknahme - Hanau (cb) Der 14-Jährige, die seit Donnerstag (18.September) vermisst wurde, konnte angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen. 2. Mutmaßlich falsche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs - Hanau (me) Am Donnerstag, gegen 18.15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren