POL-OF: Fahrer nach Auffahrunfall im Krankenhaus

Hanau (ots)

(cb) Am Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 3193 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 82-jähriger Fahrer eines Kleinstfahrzeuges schwerste Verletzungen davontrug und ins Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Hanauer gegen 7.40 Uhr mit seinem roten Fahrzeug in Richtung Erlensee unterwegs, als eine 26 Jahre alte Passat-Lenkerin diesem aus bislang unbekannten Gründen auffuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kleinstfahrzeug gegen die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden mit etwa 20.000 Euro angegeben. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle bis in den Vormittag hinein zu Verkehrsbehinderungen. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an das Polizeirevier Hanau.

Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

