POL-Bremerhaven: Motorroller im Stadtteil Lehe entwendet

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben gestern, 6. Mai, in Bremerhaven-Mitte die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Fahrzeughalterin ihren Opel zwischen 9.30 und 15 Uhr in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte die 42-Jährige den Einbruch in ihr Auto fest. Diebe hatten in der Zwischenzeit die Seitenscheibe der Beifahrertür ...

