Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerverletzter Bewohner bei Zimmerbrand

Schlüchtern (ots)

(lei) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend einen Mann aus seiner Wohnung in der Innenstadt gerettet, nachdem es dort zu einem Feuer gekommen war. Zu dem Mehrfamilienhaus in die Wassergasse wurden die Helfer gegen 21.55 Uhr alarmiert. Eine Polizeistreife, die bereits kurz nach Meldungseingang vor Ort war, begab sich zu der Wohnung in einem oberen Geschoss, aus der bereits ein Rauchmelder zu hören war und Qualm aus der Wohnungstür herausdrang. Die Beamten, denen auf Klopfen und Klingeln nicht aufgemacht wurde, öffneten daraufhin gewaltsam die Tür. Die augenblicklich später eintreffende Feuerwehr verschaffte sich dann schleunigst Zugang zu der völlig verrauchten Wohnung und rettete den 46 Jahre alten Bewohner, der nicht ansprechbar war. Nachdem er unter Hinzuziehung eines ebenfalls eingesetzten Notarztes stabilisiert werden konnte, wurde er zur weiteren Behandlung mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache des Brandes ist noch weitgehend unklar, eine mögliche fahrlässige Verursachung wird jedoch durch die Polizei nicht ausgeschlossen, weswegen nun weiter ermittelt wird. Offensichtlich hatte sich die Matratze, auf welcher der Bewohner bewusstlos gefunden wurde, entzündet. Die Flammen griffen daraufhin auf das Mobiliar sowie die Wand und den Boden über, sodass ein Sachschaden von 20.000 entstand, so die vorläufige Schätzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

