POL-OF: Drei Autos beschädigt: Wer warf die Steine?

Offenbach (ots)

(lei) Sachschaden von rund 4.000 Euro, so die erste Schätzung, sind die Folge eines Geschehnisses am Sonntagnachmittag in der Hermannstraße. Vor dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 27 sind gegen 16.25 Uhr mindestens drei davor geparkte Autos beschädigt worden - offensichtlich durch Steine, die laut Angaben von Zeugen möglicherweise von einem Balkon des Hauses nach unten fielen. Zwei BMW und ein Opel hatten anschließend entsprechende Macken. Noch ist unklar, ob dies absichtlich oder unabsichtlich geschah, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt und weitere Zeugen sucht. Wer dafür verantwortlich ist, versuchen die Beamten nun zu klären. Hinweise, die dabei helfen können, bitte an das Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

