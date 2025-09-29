POL-OF: Einbrecher entwenden fünfstelligen Betrag: Zeugen gesucht!; Festnahme eines 37-Jährigen: Beamte körperlich angegangen; BMW kommt von Fahrbahn ab: Eine Person leicht verletzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Einbrecher entwenden fünfstelligen Betrag: Zeugen gesucht! - Hanau

(kl) Unbekannte verschafften sich über die Terrassentür Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gallienstraße (10er-Hausnummern) und entwendeten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Einbrecher schoben zunächst den heruntergelassenen Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten anschließend die Tür auf. In der Wohnung fanden die Täter das Bargeld und flüchteten wenig später. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Samstag, 0.45 Uhr, und Sonntag, 21.40 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

2. Festnahme eines 37-Jährigen: Beamte körperlich angegangen - Hammersbach

(fg) Mehrere Anrufe über einen randalierenden Marktbesucher gingen am Samstagabend bei der Polizei ein; kurz vor 20 Uhr nahmen herbeigeeilte Polizeibeamte einen offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden 37-Jährigen in der Straße "Am Lachbach" (einstellige Hausnummern) im Bereich des dortigen Einkaufsmarktes vorläufig fest. Der Festgenommene verhielt sich durchweg aggressiv und auch aufbrausend. Bereits im Einkaufsmarkt habe der Verdächtige zuvor Kunden angepöbelt und angegangen; verletzt wurde hierbei jedoch niemand. Im Zuge der Festnahme und auch im Streifenwagen habe der 37-Jährige die Streife unentwegt beleidigt, nach diesen getreten und auch in deren Richtung gespuckt. Auf den Tatverdächtigen, gegen den zudem ein Haftbefehl vorlag, kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Er musste mit zur Station, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

3. Mercedes zerkratzt: Wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(cb) Nachdem Unbekannte am Sonntag einen schwarzen Mercedes vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten und dadurch einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro verursachten, suchen die Ermittler jetzt Zeugen der Sachbeschädigung. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren schwarzen Wagen mit BÜD-Kennzeichen gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ab. Als sie nur knappe 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Kratzer auf der Motorhaube und auf der Beifahrerseite feststellen. Zudem entwendeten die Täter eine Radnabenkappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

4. BMW kommt von Fahrbahn ab: Eine Person leicht verletzt - Schlüchtern

(cb) Ein 29-Jähriger BMW-Fahrer kam, aus bislang unbekannten Gründen, am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 946 in Fahrtrichtung Hohenzell von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 3er-BMW nach einer Rechtskurve ins Schleudern, durchfuhr die Bankette, streifte einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der blaue Wagen über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Schnittverletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 5.600 Euro angegeben. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 an die Beamten der Polizeistation Schlüchtern.

