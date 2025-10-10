Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte verletzte 31-Jährige

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Plesseblick, Donnerstag, 09.10.2025, 13.20 Uhr

ANGERSTEIN (Wol)

Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Plesseblick in Angerstein.

Eine 31-jährige Frau verließ gegen 13.20 Uhr ein Wohnhaus im Plesseblick und wurde dort von zwei unbekannten dunkel gekleideten Personen attackiert. Die Frau wurde auf dem Boden liegend geschlagen und getreten. Durch die Schläge und Tritte wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Angaben zu den Personen konnte die Frau nicht machen.

Wer hat am Donnerstag zwischen 13:00 und 13:30 Uhr zwei unbekannte Personen im Bereich Plesseblick/Schulstraße bemerkt und kann Angaben zu diesen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim jederzeit unter der Rufnummer 05551 - 91480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell