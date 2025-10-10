PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Salzkotten/Ecke Blumenstraße, Donnerstag, der 09.10.2025, 23:24 Uhr. Ein 32- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Bodenfelde befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:22

    POL-NOM: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr Northeim(mho) Zur oben genannten Uhrzeit kam es in dem Adolf-Hueg-Wall zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau aus Moringen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die 18-jährige Frau über den Wall. Dort wurde sie auf eine circa 25-jährige Frau aufmerksam, die in Begleitung von zwei kleinen Kindern war. Die Frau schien mit ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 08:47

    POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter berauschenden Mitteln

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Friedrichstraße, Mi. 08.10.2025, 17:50 Uhr Northeim (mho) Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamten der Polizei Northeim einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:56

    POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Montag, 06.10.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 07.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr haben unbekannte Personen die Fassade eines Schulgebäudes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nörten-Hardenberg beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden mehrere schwarze Striche auf die Fassade geschmiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren