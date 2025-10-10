POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr Northeim(mho) Zur oben genannten Uhrzeit kam es in dem Adolf-Hueg-Wall zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau aus Moringen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die 18-jährige Frau über den Wall. Dort wurde sie auf eine circa 25-jährige Frau aufmerksam, die in Begleitung von zwei kleinen Kindern war. Die Frau schien mit ...

mehr