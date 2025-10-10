POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Salzkotten/Ecke Blumenstraße, Donnerstag, der 09.10.2025, 23:24 Uhr. Ein 32- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Bodenfelde befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
