Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrfache Auslösung des Feueralarms - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr und gegen 16:55 Uhr wurde die Brandmeldeanlage im Eisenacher Hauptbahnhof, nach aktuellem Kenntnisstand, missbräuchlich ausgelöst. Wer Beobachtungen zu Personen machen kann, welche sich zur Tatzeit im Eingangsbereich der Bahnhofshalle an dem Brandnotknopf zu schaffen machten wird gebeten dies der Polizei Eisenach unter 03691-2610 unter Angabe der Bezugsnummer 0180265/2025 mitzuteilen. Ebenso ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein ähnlich gelagerter Sachverhalt im Einkaufspark am Bleichrasen in Eisenach. Hierbei wurde die Brandmeldeanlage im Treppenhaus missbräuchlich ausgelöst. Wer hier etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zu Personen machen kann, möge dies der Eisenacher Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0180264/2025 melden. Auch um 16:18 Uhr mussten erneut viele Rettungskräfte ausrücken, da zu dieser Zeit die Brandmeldeanlage im Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Eisenach ausgelöst wurde. Bei Hinweisen hierzu wird gebeten sich in oben genannter Art und Weise unter Bezugsnummer 0180316/2025 bei der Polizei Eisenach zu melden. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell