POL-NOM: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen
Northeim (ots)
Hardegsen OT Hevensen, Landesstraße 556 (Kreuzung Lindenstraße/Hardegser Weg), Donnerstag, 09.10.2025, 15.40 Uhr
HEVENSEN (Wol)
Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die L556 in Richtung Gladebeck und wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 39-jährigen Moringer Autofahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos kippte das Auto des 71-Jährigen um. Die beiden Beteiligten verletzten sich beide leicht und wurden jeweils zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.
Es kam zu einem Sachschaden von ca. 15.000 Euro.
