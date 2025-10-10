Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hevensen, Landesstraße 556 (Kreuzung Lindenstraße/Hardegser Weg), Donnerstag, 09.10.2025, 15.40 Uhr

HEVENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die L556 in Richtung Gladebeck und wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 39-jährigen Moringer Autofahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos kippte das Auto des 71-Jährigen um. Die beiden Beteiligten verletzten sich beide leicht und wurden jeweils zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Es kam zu einem Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell