Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Unfälle verursacht - Alkoholgeruch festgestellt

Northeim (ots)

Moringen, Bundesstraße 241, Freitag, 10.10.2025, 09.45 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Freitag gegen 09.45 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Moringen den Buchenweg in Moringen in Richtung B241 und touchierte dabei ein geparktes Auto. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Autos beschädigt. Danach bog die Frau nach rechts auf die B241 in Richtung Kirchberg ab und gefährdete einen anderen Verkehrsteilnehmer. Anschließend überfuhr sie mit dem Auto mehrere Leitpfosten und touchierte eine Ampel auf Höhe der Hollenstedter Straße. Danach setzte sie zurück und fuhr auf ein Auto auf.

Bei der 73-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde nicht zugestimmt, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen die Frau wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen des Unfallorts strafrechtlich ermittelt.

Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

