Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Täterschaft entwendet Bronzetafel

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Nebenstrecke Krimmensen - Dassel

Mittwoch, 08.10.2025, ca. 16:00 Uhr bis zum 09.10.2025, ca. 09:00 Uhr

EINBECK (beu)

Eine unbekannte Täterschaft entwendete im o.g. Zeitraum eine Bronzetafel vom Kriegerdenkmal auf der Verbindungsstraße zw. Dassel und Krimmensen. Diese misst ungefähr 2x1m.

Der Entwendungsschaden kann nicht beziffert werden.

Zeugen und Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell