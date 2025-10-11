POL-NOM: Unbekannte Täterschaft entwendet Bronzetafel
Einbeck (ots)
37586 Dassel, Nebenstrecke Krimmensen - Dassel
Mittwoch, 08.10.2025, ca. 16:00 Uhr bis zum 09.10.2025, ca. 09:00 Uhr
EINBECK (beu)
Eine unbekannte Täterschaft entwendete im o.g. Zeitraum eine Bronzetafel vom Kriegerdenkmal auf der Verbindungsstraße zw. Dassel und Krimmensen. Diese misst ungefähr 2x1m.
Der Entwendungsschaden kann nicht beziffert werden.
Zeugen und Anwohnende, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell