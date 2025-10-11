Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Garage in Hardegsen

Northeim (ots)

37186 Hardegsen, Fichtenweg, Tatzeitraum Montag, 06.10.2025 - Mittwoch, 08.10.2025

Hardegsen (cho) Durch unbekannte Täterschaft wurde sich auf bislang unbekannte Art und Weise unbefugt Zutritt zu einer Garage im Fichtenweg in Hardegsen verschafft. Anschließend wurden aus dieser Garage mehrere Gegenstände mit einem Wert im mittleren, dreistelligen Bereich entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hardegsen oder Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell