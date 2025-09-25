PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Gartengeräte von Betriebsgelände gestohlen und Tiertransportkontrollen auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Diebstahl von Gartengeräte - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zum Betriebsgelände des Betriebsamts der Stadt Heilbronn und entwendeten mehrere Gartengeräte. Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und 7 Uhr am Mittwochmorgen überstiegen der oder die Täter vermutlich die Umzäunung des Geländes in den Wertwiesen, brachen gewaltsam ein Gerätehaus und einen Container auf und entwendeten mehrere Heckenscheren, Kettensägen sowie einen Laubbläser der Firma "Stihl". Außerdem nahmen die Diebe einen vollen Benzinkanister mit. Die Höhe des verursachten Schadens und der Gesamtwert des Diebesguts können derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

A6/Weinsberg: Tiertransportkontrollen auf der Autobahn Die Verkehrspolizei Weinsberg führte in den vergangenen Wochen im Rahmen der landesweiten Tiertransportkontrollwochen auf den Autobahnen des Präsidiumsbereichs verstärkt Kontrollen mit dem Schwerpunkt Tiertransporte durch. Am 16. September, zwischen 7 Uhr und 12 Uhr, wurden in Kooperation mit dem Veterinäramt des Landratsamtes Heilbronn und dem Regierungspräsidium Tübingen (Stabsstelle Tiergesundheit, Tierschutz und Verbraucherschutz) aus dem Verkehr rund um das Weinsberger Kreuz heraus Tiertransporte auf das Areal der Verkehrspolizei Inspektion Weinsberg gelotst und dort ganzheitlichen Kontrollen unterzogen. Hierbei lag das Augenmerk vor allem auf der Einhaltung tierschutz- und transportrechtlicher Bestimmungen. Insgesamt wurden an diesem Tag acht Tiertransporte mit insgesamt 340 Ferkeln, drei Pferden, 2.650 Hühnern und acht Rindern überprüft. Drei der Transporte wurden aus tiertransportrechtlicher Sicht beanstandet. Einem der Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er Geflügel in Boxen beförderte, welche nicht gegen Verrutschen gesichert waren.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

