POL-NOM: Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Northeim (ots)

37186 Moringen, In der Klappe, Freitag, 10.10.2025, 14:45 Uhr

Moringen (cho) Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Katlenburg kommt vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers bei einem Bremsvorgang ins Schleudern und stürzt mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn und gegen einen Grundstückszaun. Hierbei wird der 72-Jährige leicht verletzt und vorsorglich dem Northeimer Krankenhaus zugeführt. Die Fahrbahn wird durch die hinzugezogene Feuerwehr abgestreut. Es entsteht ein Gesamtschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

