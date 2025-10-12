PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Schlarpe(La) - Am 10.10.2025, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Einbeck mit seinem Pkw die K 432 aus Hardegsen kommend in Richtung Schlarpe. Kurz vor der Ortschaft Schlarpe kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Straßenbaum und einen Vorwegweiser. Der Pkw kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 07:35

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, Waldweg, Freitag, 10.10.2025, 23:30 Uhr Moringen (cho) Am Freitagabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Minderjährigen dabei, wie er die Außenfassade einer Schule mit Graffiti beschmierte und verständigte die Polizei. Der Minderjährige konnte im Beisein eines weiteren Minderjährigen im Rahmen der sofortigen Fahndung im Nahbereich der Schule angetroffen werden. Anschließend ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:20

    POL-NOM: Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein und unter Einfluss unterwegs

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Asternstraße, Freitag, 10.10.2025, 21:30 Uhr Northeim (cho) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zur o.g. Zeit konnten bei einem 37-jährigen Northeimer Autofahrer mehrere verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt werden. Neben dem Einfluss von berauschenden und alkoholischen Mitteln war der 37-Jährige zudem nicht im Besitz ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:13

    POL-NOM: Alleinbeteiligter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, In der Klappe, Freitag, 10.10.2025, 14:45 Uhr Moringen (cho) Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Katlenburg kommt vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers bei einem Bremsvorgang ins Schleudern und stürzt mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn und gegen einen Grundstückszaun. Hierbei wird der 72-Jährige leicht verletzt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren