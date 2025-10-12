Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Schlarpe(La) - Am 10.10.2025, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Einbeck mit seinem Pkw die K 432 aus Hardegsen kommend in Richtung Schlarpe. Kurz vor der Ortschaft Schlarpe kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Straßenbaum und einen Vorwegweiser. Der Pkw kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

