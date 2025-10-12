Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Northeim (ots)

37191 Katlenburg - Lindau, Katlenburg, Bahnhofstraße/ Bahnhofsdamm, Samstag, 11.10.2025, ca. zwischen 21:45 Uhr und 22:50 Uhr.

Katlenburg (pel). Am Samstagabend wurde durch Zeugen festgestellt, dass unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofstraße bzw. dem Bahnhofsdamm diverse Fassaden mit Graffiti besprühten. Unter anderem wurde ein Trafohäuschen auf dem Katlenburger Bahnhofsgelände und die Fassade einer Lagerhalle beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell