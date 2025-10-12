Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss mit einem Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 11.10.2025, 20.55 Uhr.

Northeim (pel). Am Samstagabend befuhr ein 51-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Auto die Graf-Otto-Straße und bog nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes ab. Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes passiert er linksseitig einen vor ihm laufenden 25-jährigen Fußgänger aus Northeim. Dieser wird dadurch am Ellenbogen touchiert und dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 51-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

