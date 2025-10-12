PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss mit einem Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 11.10.2025, 20.55 Uhr.

Northeim (pel). Am Samstagabend befuhr ein 51-jähriger Mann aus Northeim mit seinem Auto die Graf-Otto-Straße und bog nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes ab. Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes passiert er linksseitig einen vor ihm laufenden 25-jährigen Fußgänger aus Northeim. Dieser wird dadurch am Ellenbogen touchiert und dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 51-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

