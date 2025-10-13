PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (ke) Hans-Böckler-Straße, zwischen dem 10.10.2025, 21:00 Uhr und dem 11.10.2025, 17:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten in die Fertigungshalle eines Uslarer Unternehmens und durchwühlten dort die Regale und Büroräume. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht benannt werden. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

