Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Hullerser Mauer

Freitag, 11.10.2025, 22:00 Uhr, bis Samstag, 12.10.2025, 00:23 Uhr

EINBECK (pfa)

Auf dem Parkplatz Hullerser Mauer ereignete sich zum o.g Zeitraum eine Verkehrsunfallflucht. Der 26-jährige aus Holzen kommende Geschädigte parkte seinen blauen Skoda auf dem Parkplatz, um das Eulenfest zu besuchen. Als er gegen 00:23 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass jemand beim Einparken gegen sein Fahrzeug gefahren ist und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Bei dem verursachenden PKW handelt es sich um einen roten Daihatsu, welcher noch an der Unfallstelle stand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

