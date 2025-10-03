Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Lampertheim (ots)

Am Freitag (03.10.) gegen 11:00 Uhr kam es auf der B44 in Fahrtrichtung Lampertheim, ca. 50m vor dem Ortseingang Lampertheim, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen soll hierbei ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Leitplanke kollidiert sein. Zuvor soll dieses womöglich von einem weißen Transporter von links überholt und geschnitten worden sein. Der Transporter soll sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Der Schaden am Auto des Geschädigten beläuft sich auf etwa 3500 EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

