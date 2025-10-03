PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Autohaus mit anschließender Flucht mit einem Auto/ Täter festgenommen

Rüsselsheim am Main, Stadtteil Haßloch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03.10.) um kurz nach Mitternacht beschädigte ein Autofahrer die Umzäunung eines Tankstellengeländes in der Haßlocher Straße. Er fuhr weg und wurde dabei von dem Mitteiler verfolgt. Nachdem er kurzzeitig auf einer Kreuzung stehen blieb, konnte er durch eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim gesichtet werden. Der Flüchtige entzog sich dem Anhalteversuch durch starkes Beschleunigen und verunfallte kurz darauf im Bereich der Schönauer Hof Kreuzung an der L3482, nachdem er mehrere Leitplanken gestreift hatte. Dort erfolgte die Festnahme des Fahrers. Er ist 28 Jahre alt, verfügt über keinen festen Wohnsitz, stand unter Alkoholeinfluss (1,6 Promille) und der Vortest auf Betäubungsmittel verlief positiv. Zudem war er zur Festnahme wegen zwei Haftbefehlen gesucht. Dementsprechend erfolgt nach Abschluss der vorsorglichen Untersuchung im Krankenhaus und der polizeilichen Maßnahmen die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto bei einem Autohaus gegenüber der Tankstelle entwendet worden war. Der später Festgenommene steht nun unter dringendem Verdacht, in dieses Autohaus eingebrochen zu sein, mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet zu haben und mit dem Auto vom Gelände gefahren zu sein, wobei er acht dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt und das Zufahrtstor durchbrochen hat, bevor er dann an der Tankstelle den Unfall hatte. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  03.10.2025 – 02:52

  02.10.2025 – 14:26

