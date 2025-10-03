Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall mit Fußgänger, Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Griesheim, Nordring / Ottostraße (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025), gegen 09.30 Uhr kam es an der Kreuzung Nordring / Ottostraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der beteiligte Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 17-jährige Fußgänger aus Griesheim beabsichtigte den Nordring zu überqueren, als es zu einer Berührung mit einem Kleinwagen kam, der den Nordring in Richtung Westen befahren hatte.Der Fußgänger und die Fahrzeugführerin sprachen zunächst miteinander und verließen dann den Unfallort ohne ihre Daten auszutauschen.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass der 17-jährige verletzt ist. Zeugen und die Fahrzeugführerin werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter: 06155 8385-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell