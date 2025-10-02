PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schneller Fahndungserfolg
Polizei nimmt 17-Jährigen nach Brandsatzlegung vorläufig fest

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem es bereits zum wiederholten Mal zu einer Brandsatzlegung vor einer Bar in der Kreuzstraße am Donnerstagvormittag (2.10.) gekommen ist, nahm die Polizei, im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, einen 17-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 12 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen lauten Knall sowie eine starke Rauchentwicklung vor einer Bar. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr sowie Polizei stellten einen Brandsatz fest, welcher offenbar für einen kurzen Moment aufflammte und danach eigenständig erlosch. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeistreifen, unmittelbar nach der Tat, einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen brachte ihn eine Streife zunächst ins Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen. Dort musste er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen übernommen.

Durch den Knall und das Aufflammen gingen unter anderem zwei Fensterscheiben der Bar zu Bruch. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Am vergangenen Sonntagmorgen (28.9.) kam es zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt (wir haben berichtet). Ein möglicher Tatzusammenhang kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, bedarf jedoch weiterer Ermittlungen.

Hier die Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6127108

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

