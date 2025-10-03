POL-DA: Viernheim: Erfolgloser Fluchtversuch vor Polizeikontrolle
Viernheim/ Mannheim (ots)
Am späten Freitagvormittag (03.10.) beabsichtigte eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Südhessen um 11.10 Uhr einen Skodafahrer in der Robert- Schumann- Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der PKW-Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen und versuchte über die BAB 659 und B 38 in Richtung Mannheim zu flüchten. Der Fluchtversuch endete schließlich um 11.20 Uhr in der Merziger Straße in Mannheim, wo der 24-jährige Skodafahrer sein Fahrzeug stoppte und vorläufig festgenommen werden konnte. Zwischenzeitlich waren mehrere Streifenwagen der Polizeipräsidien Südhessen und Mannheim zur Unterstützung angefordert worden, konnten aber auf der Anfahrt abbrechen. Da der 24-jährige Mannheimer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen war, wurde er wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis veranzeigt. Der PKW wurde außerdem sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert.
Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)
