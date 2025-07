Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (11.07.2025) ereignet hat. Eine 66 Jahre alte Frau fuhr gegen 14.15 Uhr mit ihrem Opel in der Straße Feuerbacher Weg. Als sie nach rechts in die Straße Am Kräherwald abbiegen wollte, stieß sie mit einem Audi einer 23-jährigen Fahrerin zusammen, welche in Richtung Kräherwald unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen leicht. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

