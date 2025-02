LPI-GTH: Spritztour endet in Verkehrskontrolle

Ilmenau (ots) - Aus einer Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein Heizgerät im Wert eines dreistelligen Eurobetrages. Zuvor waren der oder die unbekannten Personen gewaltsam in das Gebäudeinnere eingedrungen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. Februar, 12.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0040104/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

