POL-NOM: Mehrere Straftaten auf dem Eulenfest

Einbeck, Stadtgebiet, Freitag, 10.10.2025 bis Sonntag, 12.10.2025

EINBECK (Wol)

An dem Wochenende des Eulenfests im Stadtgebiet Einbeck waren die Polizei Einbeck, Polizei Northeim, Polizei Göttingen und die Bereitschaftspolizei in Einbeck im Einsatz.

Während des Wochenendes wurden Jugendschutzkontrollen durchgeführt sowie das Glasflaschenverbot kontrolliert. Vor allem an den Abendstunden des Freitags und des Samstags kam es zu Straften, welche polizeilich aufgenommen wurden. Einige aufkeimende Streitigkeiten konnten durch die gezeigte Polizeipräsenz und strikte Ansprache bereits in der Entstehung beendet werden.

Trotzdem wurden sieben Körperverletzungen, sechs Beleidigungen, eine Sachbeschädigung und zwei Bedrohungen aufgenommen. Sieben Personen erhielten einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände.

Eine 34-jährige Frau aus Goslar musste aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihrer aggressiven Art dem Gewahrsam zugeführt werden. Dabei versuchte sie die eingesetzten Beamten zu treten und zu beißen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Am Freitag führte das Präventionsteam der Polizei Northeim gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), dem Lukas-Werk Gesundheitsdienste vom "Jugendschutz- und Du?"-Team und die Stadtjugendpflege Einbeck die Aktion "0,00 für Tausend" durch. Insgesamt 127 Besuchende im Alter von 16 - 22 Jahren pusteten um 23.00 Uhr 0,00 Promille und nahmen somit an der Verlosung von insgesamt 1.000 Euro teil.

