PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Straftaten auf dem Eulenfest

Northeim (ots)

Einbeck, Stadtgebiet, Freitag, 10.10.2025 bis Sonntag, 12.10.2025

EINBECK (Wol)

An dem Wochenende des Eulenfests im Stadtgebiet Einbeck waren die Polizei Einbeck, Polizei Northeim, Polizei Göttingen und die Bereitschaftspolizei in Einbeck im Einsatz.

Während des Wochenendes wurden Jugendschutzkontrollen durchgeführt sowie das Glasflaschenverbot kontrolliert. Vor allem an den Abendstunden des Freitags und des Samstags kam es zu Straften, welche polizeilich aufgenommen wurden. Einige aufkeimende Streitigkeiten konnten durch die gezeigte Polizeipräsenz und strikte Ansprache bereits in der Entstehung beendet werden.

Trotzdem wurden sieben Körperverletzungen, sechs Beleidigungen, eine Sachbeschädigung und zwei Bedrohungen aufgenommen. Sieben Personen erhielten einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände.

Eine 34-jährige Frau aus Goslar musste aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihrer aggressiven Art dem Gewahrsam zugeführt werden. Dabei versuchte sie die eingesetzten Beamten zu treten und zu beißen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Am Freitag führte das Präventionsteam der Polizei Northeim gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), dem Lukas-Werk Gesundheitsdienste vom "Jugendschutz- und Du?"-Team und die Stadtjugendpflege Einbeck die Aktion "0,00 für Tausend" durch. Insgesamt 127 Besuchende im Alter von 16 - 22 Jahren pusteten um 23.00 Uhr 0,00 Promille und nahmen somit an der Verlosung von insgesamt 1.000 Euro teil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:53

    POL-NOM: Unfall zwischen Auto und E-Scooter

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße/Eichstätte (Kreisverkehr), Samstag, 11.10.2025, 13.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntagabend erschien ein 40-jähriger Northeimer in der Northeimer Dienststelle, um einen Verkehrsunfall vom Vortag anzuzeigen. Er sei am Samstag gegen 13.00 Uhr mit einem E-Scooter die Straße Eichstätte in Northeim befahren und überfuhr den Zebrastreifen beim Kreisverkehr an der Göttinger ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:28

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl

    Uslar (ots) - USLAR (ke) Hans-Böckler-Straße, zwischen dem 10.10.2025, 21:00 Uhr und dem 11.10.2025, 17:00 Uhr Bislang unbekannte Täter gelangten in die Fertigungshalle eines Uslarer Unternehmens und durchwühlten dort die Regale und Büroräume. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht benannt werden. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren