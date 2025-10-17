Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025), zwischen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße in Frankenthal ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

