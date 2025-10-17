Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 14:20 Uhr, wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Wredestraße leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr neben einem 55-jährigen Autofahrer. Als beide Spuren zusammengeführt wurden, kam es zum Unfall. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Polizei nun Zeugen des Vorfalls sucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell