PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025), gegen 14:20 Uhr, wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Wredestraße leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr neben einem 55-jährigen Autofahrer. Als beide Spuren zusammengeführt wurden, kam es zum Unfall. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Polizei nun Zeugen des Vorfalls sucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:28

    POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Donnerstag (16.10.2025), zwischen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße in Frankenthal ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:28

    POL-PPRP: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 15.10.,18:30 Uhr, bis zum 16.10.2025, 14:30 Uhr brachen Unbekannte mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Kallstadter Straße (zwischen Zipserstraße und Siebenbürgenstraße) auf. Aus den Kellerräumen wurde, nach ersten Erkenntnissen, Werkzeug gestohlen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 16:18

    POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr einen in der Adam-Stegerwald-Straße parkenden, abgeschlossenen Roller der Marke Peugeot. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren