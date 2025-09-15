Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Beleidigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen - Bahnreisender fährt ohne Ticket und verletzt andere Fahrgäste

Würzburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13. September) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der RB 53 zwischen einem 34-jährigen Mann, Mitarbeitern der DB AG sowie mehreren Bahnreisenden. Nachdem ein algerischer Staatsangehöriger bei der Fahrscheinkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, forderte die Zugbegleiterin ihn auf, den Zug verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach und schloss sich stattdessen auf der Zugtoilette ein. Um den Fahrtausschluss durchzusetzen, öffnete die Zugbegleiterin mit Hilfe des Triebfahrzeugführers die Tür der Zugtoilette. Daraufhin bespuckte der Algerier die Bahnmitarbeiterin und schloss sich erneut ein. Mit Unterstützung anderer Reisender gelang es, den Mann aus der Bordtoilette zu holen und des Zuges zu verweisen. Jedoch stieg er an anderer Stelle wieder in den Zug ein und begann nun weitere Bahnnutzer zu beleidigen. Es blieb jedoch nicht nur bei den verbalen Entgleisungen. Der Tatverdächtige attackierte im Verlauf des Geschehens zwei Reisende körperlich, indem er diese trat, schlug und ebenfalls bespuckte. Erst durch das beherzte Einschreiten anwesender Reisenden, gelang es den aggressiven Mann festzuhalten und am Bahnhof Seligenstadt an die alarmierten Kräfte der Bundespolizei zu übergeben. Diese nahmen ihn vorläufig fest. Zwei einschreitende Bahnreisende erlitten leichte Verletzungen während ihres couragierten Eingreifens, einer begab sich in ärztliche Behandlung. Der Aggressor erlitt leichte Verletzungen, aufgrund derer er ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg eröffnete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell