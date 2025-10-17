PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofafahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (16.10.2025, 15 Uhr) ereignete sich auf der Sternstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Mofafahrer leicht verletzt wurde. Der 50-jährige Zweiradfahrer war mit seinem Fahrzeug von der Brunckstraße kommend in Richtung Speyerer Straße unterwegs, als eine 53-jährige Autofahrerin von einem Grundstück aus in dieselbe Richtung auf die Sternstraße auffuhr. Hierbei streifte sie mit ihrem Fahrzeug das auf der Sternstraße fahrende Mofa. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei. Er wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht.

