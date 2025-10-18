PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in PKW

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Im Zeitraum vom 14.10.2025 gegen 08:00 Uhr bis 17.10.2025 gegen 08:00 Uhr kam es in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Rohrlachstraße zu einem versuchten Einbruch in einen PKW. Der bislang unbekannte Täter versuchte hier augenscheinlich gewaltsam die Fahrertür des PKW der 73-Jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen zu öffnen und riss hierbei auch den Türgriff ab. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts.

Sollten sie Hinweise zur Tat geben können, so werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963-24250 oder per Mail über piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sarah Klein
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

